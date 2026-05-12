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TecDAX-Performance

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Mittag zu

22.05.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Mittag zu | finanzen.net

Der TecDAX steigt heute.

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Indizes
TecDAX
4.013,2 PKT 54,4 PKT 1,37%
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Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,45 Prozent höher bei 4.016,11 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 545,602 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,904 Prozent auf 3.994,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3.958,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.027,71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.992,06 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 6,38 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 3.670,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 3.721,50 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 22.05.2025, mit 3.846,76 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,81 Prozent. 4.027,71 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 4,71 Prozent auf 71,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,19 Prozent auf 187,40 EUR), AIXTRON SE (+ 3,02 Prozent auf 53,92 EUR), JENOPTIK (+ 2,77 Prozent auf 43,80 EUR) und SMA Solar (+ 2,32 Prozent auf 66,05 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil United Internet (-1,59 Prozent auf 25,96 EUR), Eckert Ziegler (-1,12 Prozent auf 15,00 EUR), Nemetschek SE (-0,78 Prozent auf 63,65 EUR), Ottobock (-0,73 Prozent auf 54,60 EUR) und IONOS (-0,28 Prozent auf 28,10 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1.581.233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 179,126 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,57 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
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