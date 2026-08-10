DAX 26.367 +0,3%ESt50 6.425 -0,7%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,47 +3,7%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.864 +1,5%Euro 1,1655 +0,0%Öl 89,7 +2,1%Gold 4.608 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Der TecDAX notierte zum Handelsende im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28.00 EUR -0.93 EUR -3.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
110.40 EUR -0.60 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
24.12 EUR -0.40 EUR -1.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IONOS
35.18 EUR 1.88 EUR 5.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nemetschek SE
70.80 EUR 6.35 EUR 9.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
189.02 EUR 8.42 EUR 4.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
39.31 EUR -0.12 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
81.05 EUR 0.10 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
6.94 EUR 0.52 EUR 8.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
26.08 EUR 0.92 EUR 3.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32.16 EUR 1.04 EUR 3.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
TecDAX
4,104.52 EUR 85.42 EUR 2.13 %
News | Analysen

Am Donnerstag verbuchte der TecDAX via XETRA schlussendlich Gewinne in Höhe von 2,10 Prozent auf 4.103,38 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 567,224 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,735 Prozent stärker bei 4.048,63 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4.019,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.040,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.106,06 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,468 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.808,76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.067,61 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 3.747,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,22 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 9,85 Prozent auf 71,40 EUR), TeamViewer (+ 6,79 Prozent auf 7,00 EUR), United Internet (+ 5,75 Prozent auf 26,84 EUR), SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR) und IONOS (+ 5,09 Prozent auf 35,12 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), Drägerwerk (-1,07 Prozent auf 111,00 EUR), freenet (-0,49 Prozent auf 24,24 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,00 Prozent auf 39,26 EUR) und Siltronic (+ 0,13 Prozent auf 79,45 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 7.247.423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,058 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.08.26 SAP SE Neutral UBS AG
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.