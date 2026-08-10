Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Index im Blick

27.08.26 17:57 Uhr

Der TecDAX notierte zum Handelsende im Plus.

Am Donnerstag verbuchte der TecDAX via XETRA schlussendlich Gewinne in Höhe von 2,10 Prozent auf 4.103,38 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 567,224 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,735 Prozent stärker bei 4.048,63 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4.019,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.040,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.106,06 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,468 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.808,76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.067,61 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 3.747,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,22 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 9,85 Prozent auf 71,40 EUR), TeamViewer (+ 6,79 Prozent auf 7,00 EUR), United Internet (+ 5,75 Prozent auf 26,84 EUR), SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR) und IONOS (+ 5,09 Prozent auf 35,12 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), Drägerwerk (-1,07 Prozent auf 111,00 EUR), freenet (-0,49 Prozent auf 24,24 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,00 Prozent auf 39,26 EUR) und Siltronic (+ 0,13 Prozent auf 79,45 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 7.247.423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,058 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net