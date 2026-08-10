Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
Der TecDAX notierte zum Handelsende im Plus.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag verbuchte der TecDAX via XETRA schlussendlich Gewinne in Höhe von 2,10 Prozent auf 4.103,38 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 567,224 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,735 Prozent stärker bei 4.048,63 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4.019,10 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.040,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.106,06 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,468 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.808,76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.067,61 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 3.747,48 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,22 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 9,85 Prozent auf 71,40 EUR), TeamViewer (+ 6,79 Prozent auf 7,00 EUR), United Internet (+ 5,75 Prozent auf 26,84 EUR), SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR) und IONOS (+ 5,09 Prozent auf 35,12 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), Drägerwerk (-1,07 Prozent auf 111,00 EUR), freenet (-0,49 Prozent auf 24,24 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,00 Prozent auf 39,26 EUR) und Siltronic (+ 0,13 Prozent auf 79,45 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 7.247.423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,058 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,38 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Aktuelle SAP Aktie News
SAP Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.26
|SAP SE Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP SE Buy
|UBS AG