Aufschläge in Frankfurt: TecDAX notiert letztendlich deutlich im Plus

TecDAX aktuell

03.08.26 17:57 Uhr

Heute griffen die Anleger in Frankfurt beherzt zu.

Am Montag bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 3,48 Prozent höher bei 3.960,71 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 524,711 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,808 Prozent auf 3.858,42 Punkte an der Kurstafel, nach 3.827,49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3.964,57 Punkte, das Tagestief hingegen 3.851,11 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.07.2026, den Stand von 3.899,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der TecDAX bei 3.697,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.760,71 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,28 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 8,25 Prozent auf 86,34 EUR), TeamViewer (+ 6,26 Prozent auf 6,37 EUR), Siemens Healthineers (+ 6,10 Prozent auf 39,11 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR) und SAP SE (+ 4,41 Prozent auf 164,64 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Kontron (-4,92 Prozent auf 21,26 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,46 Prozent auf 27,40 EUR), SMA Solar (-1,14 Prozent auf 52,25 EUR), Eckert Ziegler (-0,81 Prozent auf 13,50 EUR) und Infineon (-0,32 Prozent auf 61,47 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 10.106.099 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 181,994 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,07 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net