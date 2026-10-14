Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Kursverlauf

14.10.26 17:57 Uhr

In Frankfurt war am Mittwoch ein stabiler Handel zu beobachten.

Der TecDAX beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 3.995,81 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 561,644 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,509 Prozent auf 4.009,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3.988,80 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4.038,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.987,75 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,415 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3.960,75 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Stand von 3.847,39 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.10.2025, den Wert von 3.646,41 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 10,25 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit OHB SE (+ 10,61 Prozent auf 173,00 EUR), EVOTEC SE (+ 6,71 Prozent auf 2,61 EUR), PVA TePla (+ 3,61 Prozent auf 31,56 EUR), AIXTRON SE (+ 2,78 Prozent auf 35,49 EUR) und Sartorius vz (+ 2,67 Prozent auf 258,00 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nordex (-3,26 Prozent auf 35,02 EUR), SMA Solar (-3,20 Prozent auf 60,55 EUR), Siltronic (-3,07 Prozent auf 71,15 EUR), TeamViewer (-1,72 Prozent auf 6,87 EUR) und ATOSS Software (-1,47 Prozent auf 87,20 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7.614.651 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 224,446 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net