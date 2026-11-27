FTSE 100 im Fokus

Derzeit zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 15:39 Uhr um 0,62 Prozent auf 10.675,29 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,146 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.609,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 10.609,30 Punkten am Vortag.

Bei 10.609,16 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.700,91 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 3,18 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 10.686,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10.792,54 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 27.11.2025, mit 9.693,93 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,28 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Glencore (+ 3,79 Prozent auf 4,64 GBP), Antofagasta (+ 3,70 Prozent auf 26,89 GBP), Fresnillo (+ 3,42 Prozent auf 22,65 GBP), Anglo American (+ 3,36 Prozent auf 33,18 GBP) und Standard Chartered (+ 3,16 Prozent auf 19,45 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Kingfisher (-1,13 Prozent auf 3,78 GBP), Marks Spencer (-1,01 Prozent auf 4,40 GBP), Associated British Foods (-0,88 Prozent auf 20,30 GBP), Hiscox (-0,81 Prozent auf 19,54 GBP) und Admiral Group (-0,81 Prozent auf 39,34 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 41.699.232 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 258,197 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net