Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen am Mittag zu

Index-Performance

13.11.26 12:25 Uhr

Der FTSE 100 performt am Freitag positiv.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,26 Prozent stärker bei 10.890,94 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,292 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,002 Prozent auf 10.863,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10.863,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10.836,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.896,53 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 2,04 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.650,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.772,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.807,68 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,44 Prozent nach oben. Bei 10.989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9.670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Aviva (+ 2,62 Prozent auf 7,59 GBP), Centrica (+ 2,04 Prozent auf 1,58 GBP), Land Securities Group (+ 1,29 Prozent auf 7,05 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,23 Prozent auf 37,10 GBP) und SSE (+ 1,19 Prozent auf 27,21 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen 3i (-2,73 Prozent auf 26,36 GBP), Babcock International (-1,63 Prozent auf 9,79 GBP), Vodafone Group (-1,59 Prozent auf 1,16 GBP), Weir Group (-1,51 Prozent auf 23,52 GBP) und WPP 2012 (-1,39 Prozent auf 4,14 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17.785.693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 277,771 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net