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FTSE 100-Performance im Blick

Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen

Der FTSE 100 verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Babcock International
11.17 EUR 0.12 EUR 1.09 %
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Lloyds Banking Group
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London Stock Exchange (LSE)
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NatWest Group PLC Registered Shs
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Next PLC
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Sage PLC
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Smith & Nephew plc
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Indizes
FTSE 100
10,650.44 GBP 41.52 GBP 0.39 %
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Am Freitag bewegte sich der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,39 Prozent stärker bei 10.650,44 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,183 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10.608,95 Punkten in den Handel, nach 10.608,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10.714,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.602,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 1,67 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.844,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.303,88 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9.297,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,03 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell NatWest Group (+ 2,26 Prozent auf 6,98 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,17 Prozent auf 136,70 GBP), Barclays (+ 1,94 Prozent auf 4,94 GBP), Endeavour Mining (+ 1,93 Prozent auf 45,93 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 1,88 Prozent auf 1,11 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-3,22 Prozent auf 82,38 GBP), Sage (-2,22 Prozent auf 9,58 GBP), Smith Nephew (-1,66 Prozent auf 10,09 GBP), Next (-1,54 Prozent auf 146,85 GBP) und BAE Systems (-1,33 Prozent auf 18,98 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 67.382.311 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 309,660 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
12.04.24 BAE Systems Buy Deutsche Bank AG
30.11.22 BAE Systems Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
25.02.22 BAE Systems Neutral JP Morgan Chase & Co.

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