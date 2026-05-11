Aufschläge in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Plus

Index im Blick

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in London optimistisch.

Im FTSE 100 ging es im LSE-Handel letztendlich um 0,22 Prozent aufwärts auf 10.466,26 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,988 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10.443,11 Punkten, nach 10.443,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.435,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.497,22 Zähler.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 2,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.476,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 10.686,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, lag der FTSE 100 bei 8.739,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,18 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10.934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rightmove (+ 7,25 Prozent auf 4,41 GBP), easyJet (+ 5,68 Prozent auf 3,70 GBP), Croda International (+ 4,29 Prozent auf 29,91 GBP), Rolls-Royce (+ 3,36 Prozent auf 12,49 GBP) und Flutter Entertainment (+ 3,13 Prozent auf 73,76 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen ConvaTec (-3,24 Prozent auf 1,97 GBP), BP (-2,48 Prozent auf 5,51 GBP), Experian (-2,04 Prozent auf 25,91 GBP), Fresnillo (-1,82 Prozent auf 32,36 GBP) und J Sainsbury (-1,75 Prozent auf 3,10 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 67.462.541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 270,201 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,59 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net