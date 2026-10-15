Aufschläge in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

FTSE 100-Performance

15.10.26 09:27 Uhr

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am vierten Tag der Woche fort.

Um 09:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,28 Prozent fester bei 10.755,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,202 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,014 Prozent auf 10.723,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10.724,86 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.695,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10.755,41 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,93 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 10.658,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10.515,92 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.424,75 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,08 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Imperial Brands (+ 3,42 Prozent auf 28,73 GBP), RELX (+ 3,12 Prozent auf 28,62 GBP), BAT (+ 3,03 Prozent auf 43,89 GBP), Admiral Group (+ 2,79 Prozent auf 37,56 GBP) und Haleon (+ 2,79 Prozent auf 3,72 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-5,66 Prozent auf 33,70 GBP), Anglo American (-4,36 Prozent auf 39,02 GBP), Rio Tinto (-4,16 Prozent auf 66,35 GBP), Halma (-4,14 Prozent auf 33,36 GBP) und Computacenter (-4,03 Prozent auf 52,45 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.826.311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,659 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net