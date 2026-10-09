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FTSE 100-Kursverlauf

Aufschläge in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

Aufschläge in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

So bewegt sich der FTSE 100 heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Admiral Group PLC
42.92 EUR -0.18 EUR -0.42 %
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Airtel Africa
3.53 EUR -0.13 EUR -3.45 %
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Antofagasta plc
43.03 EUR -0.33 EUR -0.76 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
145.00 EUR -7.00 EUR -4.61 %
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Barratt Developments PLC
3.38 EUR -0.10 EUR -2.87 %
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BT Group plc
2.24 EUR -0.07 EUR -3.03 %
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DCC plc
75.00 EUR -0.50 EUR -0.66 %
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HSBC Holdings plc
16.59 EUR 0.24 EUR 1.44 %
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Lloyds Banking Group
1.20 EUR 0.00 EUR 0.08 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
31.14 EUR 0.68 EUR 2.23 %
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Sage PLC
12.70 EUR 0.80 EUR 6.72 %
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Vodafone Group PLC
1.41 EUR -0.06 EUR -4.16 %
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Weir Group PLC
31.20 EUR 1.00 EUR 3.31 %
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WPP 2012 PLC
4.39 EUR 0.04 EUR 0.92 %
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Indizes
FTSE 100
10,552.05 GBP 110.45 GBP 1.06 %
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Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 1,06 Prozent fester bei 10.552,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,143 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,001 Prozent auf 10.441,50 Punkte an der Kurstafel, nach 10.441,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10.441,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.577,33 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,860 Prozent zu. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 10.670,06 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 10.472,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.509,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,04 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten registriert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 4,22 Prozent auf 37,57 GBP), RELX (+ 3,93 Prozent auf 26,97 GBP), Sage (+ 3,65 Prozent auf 10,65 GBP), Weir Group (+ 3,55 Prozent auf 26,28 GBP) und WPP 2012 (+ 3,22 Prozent auf 3,84 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Airtel Africa (-4,23 Prozent auf 2,96 GBP), Vodafone Group (-3,54 Prozent auf 1,20 GBP), BT Group (-1,82 Prozent auf 1,94 GBP), DCC (-0,16 Prozent auf 64,35 GBP) und Admiral Group (-0,14 Prozent auf 36,19 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 29.182.424 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 284,439 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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13:16 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.

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