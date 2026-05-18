Aufschläge in London: FTSE 100 schlussendlich in der Gewinnzone

Index-Bewegung

Der FTSE 100 befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch kletterte der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0,99 Prozent auf 10.432,34 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,954 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10.330,70 Punkte an der Kurstafel, nach 10.330,55 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10.279,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.458,30 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,33 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 10.609,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.686,89 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8.781,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,84 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell RS Group (+ 14,90 Prozent auf 6,90 GBP), Marks Spencer (+ 6,64 Prozent auf 3,49 GBP), Rolls-Royce (+ 5,15 Prozent auf 12,25 GBP), Antofagasta (+ 4,74 Prozent auf 38,22 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 4,63 Prozent auf 3,98 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Experian (-2,95 Prozent auf 26,30 GBP), Centrica (-1,89 Prozent auf 1,95 GBP), RELX (-1,78 Prozent auf 24,82 GBP), Flutter Entertainment (-1,42 Prozent auf 72,16 GBP) und Auto Trader Group (-1,37 Prozent auf 4,96 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 127.978.960 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 265,291 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net