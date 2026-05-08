Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht am Montagmittag Zuschläge

LSE-Handel im Fokus

Der FTSE 100 wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:07 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 10.248,22 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,935 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 10.233,56 Punkte an der Kurstafel, nach 10.233,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10.233,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.284,79 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.600,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.472,11 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der FTSE 100 mit 8.554,80 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,99 Prozent. Bei 10.934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 12,81 Prozent auf 4,14 GBP), International Consolidated Airlines (+ 5,84 Prozent auf 4,08 GBP), BAT (+ 1,95 Prozent auf 43,50 GBP), Vodafone Group (+ 1,77 Prozent auf 1,21 GBP) und Compass Group (+ 1,53 Prozent auf 29,95 USD). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Flutter Entertainment (-3,63 Prozent auf 72,76 GBP), Entain (-3,52 Prozent auf 5,29 GBP), JD Sports Fashion (-3,06 Prozent auf 0,73 GBP), Weir Group (-2,16 Prozent auf 24,46 GBP) und Auto Trader Group (-1,97 Prozent auf 5,09 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18.698.277 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 262,093 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die 3i-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net