DAX24.293 -0,2%Est505.887 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +2,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.835 -1,4%Euro1,1771 ±-0,0%Öl103,8 +3,5%Gold4.672 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX wenig bewegt -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Barrick Mining, Moderna, SK hynix, Samsung, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hannover Rück-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy Hannover Rück-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
LSE-Handel im Fokus

Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht am Montagmittag Zuschläge

11.05.26 12:26 Uhr
Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht am Montagmittag Zuschläge | finanzen.net

Der FTSE 100 wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
29,35 EUR -0,38 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airtel Africa
4,90 EUR 0,71 EUR 16,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Auto Trader Group PLC
5,95 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAT PLC (British American Tobacco)
50,34 EUR 0,68 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Compass Group plc
26,30 EUR 1,53 EUR 6,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Entain PLC Registered Shs
6,25 EUR -0,03 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flutter Entertainment
84,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
15,22 EUR -0,02 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IMI PLC
32,40 EUR -0,20 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,42 EUR -0,05 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0,86 EUR 0,02 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Legal & General plc
2,99 EUR 0,04 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vodafone Group PLC
1,40 EUR 0,03 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Weir Group PLC
28,80 EUR -0,40 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
10.238,8 PKT 5,7 PKT 0,06%
Charts|News|Analysen

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:07 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 10.248,22 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,935 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 10.233,56 Punkte an der Kurstafel, nach 10.233,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10.233,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.284,79 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.600,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.472,11 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der FTSE 100 mit 8.554,80 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,99 Prozent. Bei 10.934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Airtel Africa (+ 12,81 Prozent auf 4,14 GBP), International Consolidated Airlines (+ 5,84 Prozent auf 4,08 GBP), BAT (+ 1,95 Prozent auf 43,50 GBP), Vodafone Group (+ 1,77 Prozent auf 1,21 GBP) und Compass Group (+ 1,53 Prozent auf 29,95 USD). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Flutter Entertainment (-3,63 Prozent auf 72,76 GBP), Entain (-3,52 Prozent auf 5,29 GBP), JD Sports Fashion (-3,06 Prozent auf 0,73 GBP), Weir Group (-2,16 Prozent auf 24,46 GBP) und Auto Trader Group (-1,97 Prozent auf 5,09 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18.698.277 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 262,093 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die 3i-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
15.04.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
27.03.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026BAT BuyDeutsche Bank AG
18.03.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
18.03.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.04.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
26.03.2026BAT BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2026BAT OverweightBarclays Capital
17.02.2026BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
24.02.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
12.02.2026BAT UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen