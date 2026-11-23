FTSE 100-Performance

Der FTSE 100 befindet sich am Montag im Aufwind.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,53 Prozent stärker bei 10.401,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,123 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10.345,90 Zählern und damit 0,004 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10.346,34 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.415,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.340,83 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.690,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.816,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der FTSE 100 bei 9.539,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,53 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 2,88 Prozent auf 22,13 GBP), Melrose Industries (+ 2,82 Prozent auf 4,74 GBP), Babcock International (+ 2,72 Prozent auf 10,39 GBP), Rolls-Royce (+ 2,70 Prozent auf 13,07 GBP) und Halma (+ 2,64 Prozent auf 33,42 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Vodafone Group (-3,83 Prozent auf 1,04 GBP), RELX (-1,21 Prozent auf 29,40 GBP), Unilever (-0,81 Prozent auf 48,48 GBP), BT Group (-0,76 Prozent auf 2,11 GBP) und Barratt Developments (-0,74 Prozent auf 3,10 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 15.393.964 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 252,041 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net