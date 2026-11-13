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Kursverlauf

Aufschläge in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels fester

Aufschläge in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels fester

Schlussendlich wagten sich die Anleger in London aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
31.03 EUR -0.75 EUR -2.36 %
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Anglo American PLC
45.71 EUR -0.22 EUR -0.48 %
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Antofagasta plc
38.38 EUR -1.69 EUR -4.22 %
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Associated British Foods plc
24.20 EUR 0.40 EUR 1.68 %
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Auto Trader Group PLC
6.75 EUR 0.05 EUR 0.75 %
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Aviva PLC Registered Shs
9.23 EUR 0.41 EUR 4.62 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
164.00 EUR 1.00 EUR 0.61 %
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Centrica plc
1.84 EUR -0.01 EUR -0.54 %
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Computacenter PLC
58.50 EUR 0.50 EUR 0.86 %
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HSBC Holdings plc
16.22 EUR 0.06 EUR 0.38 %
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J. Sainsbury plc
4.15 EUR -0.03 EUR -0.81 %
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Lloyds Banking Group
1.18 EUR 0.00 EUR 0.17 %
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Smiths PLC
32.20 EUR -0.20 EUR -0.62 %
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Weir Group PLC
28.80 EUR -0.20 EUR -0.69 %
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Indizes
FTSE 100
10,902.56 GBP 39.47 GBP 0.36 %
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Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,36 Prozent höher bei 10.902,56 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,292 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10.863,28 Punkten, nach 10.863,09 Punkten am Vortag.

Bei 10.910,59 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10.836,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 2,15 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 10.650,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.772,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9.807,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,56 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Centrica (+ 3,81 Prozent auf 1,61 GBP), Aviva (+ 3,41 Prozent auf 7,65 GBP), Associated British Foods (+ 2,34 Prozent auf 20,53 GBP), Auto Trader Group (+ 1,91 Prozent auf 5,77 GBP) und J Sainsbury (+ 1,76 Prozent auf 3,53 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil 3i (-2,40 Prozent auf 26,45 GBP), Antofagasta (-2,24 Prozent auf 31,45 GBP), Computacenter (-1,93 Prozent auf 48,78 GBP), Weir Group (-1,68 Prozent auf 23,48 GBP) und Anglo American (-1,65 Prozent auf 37,65 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 87.863.109 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 277,771 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 HSBC Overweight Barclays Capital
29.10.26 HSBC Overweight Barclays Capital
28.10.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG

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