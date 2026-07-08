Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start in Grün

Index im Blick

13.07.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Am Montag steht der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,29 Prozent im Plus bei 10.527,41 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,150 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 10.498,05 Punkte an der Kurstafel, nach 10.497,29 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.531,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10.488,61 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 10.471,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der FTSE 100 10.582,96 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 8.941,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,79 Prozent aufwärts. Bei 10.934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Persimmon (+ 2,75 Prozent auf 10,66 GBP), BP (+ 2,71 Prozent auf 4,96 GBP), Computacenter (+ 2,15 Prozent auf 45,50 GBP), Barratt Developments (+ 1,92 Prozent auf 2,86 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,65 Prozent auf 30,89 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil International Consolidated Airlines (-1,72 Prozent auf 4,63 GBP), Antofagasta (-1,69 Prozent auf 37,14 GBP), Endeavour Mining (-1,09 Prozent auf 36,36 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,07 Prozent auf 14,62 GBP) und Fresnillo (-1,02 Prozent auf 26,09 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1.736.090 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 296,644 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net