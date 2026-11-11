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FTSE 100-Kursverlauf

Aufschläge in London: nachmittags Pluszeichen im FTSE 100

Aufschläge in London: nachmittags Pluszeichen im FTSE 100

Der FTSE 100 steigt am Mittwochnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Babcock International
12.30 EUR -0.28 EUR -2.23 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
161.00 EUR 3.00 EUR 1.90 %
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Barratt Developments PLC
3.88 EUR -0.08 EUR -2.02 %
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BP plc (British Petrol)
6.79 EUR 0.16 EUR 2.34 %
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Computacenter PLC
57.50 EUR 1.50 EUR 2.68 %
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ConvaTec PLC
2.84 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Croda International PLC Registered Shs
43.58 EUR 0.18 EUR 0.41 %
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HSBC Holdings plc
16.14 EUR -0.13 EUR -0.80 %
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Investec PLCShs
7.75 EUR 0.15 EUR 1.97 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1.15 EUR 0.02 EUR 1.32 %
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Lloyds Banking Group
1.17 EUR -0.01 EUR -0.55 %
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Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
46.78 EUR -0.64 EUR -1.35 %
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Smiths PLC
31.80 EUR 0.20 EUR 0.63 %
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Spirax-Sarco Engineering PLC
86.50 EUR 0.50 EUR 0.58 %
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Indizes
FTSE 100
10,818.98 GBP 67.39 GBP 0.63 %
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Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 15:39 Uhr via LSE um 0,32 Prozent auf 10.786,25 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,274 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10.751,67 Punkte an der Kurstafel, nach 10.751,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10.842,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10.751,67 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.552,05 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 10.844,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.899,60 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,39 Prozent nach oben. Bei 10.989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Spirax-Sarco Engineering (+ 3,47 Prozent auf 76,10 GBP), Croda International (+ 2,53 Prozent auf 37,33 GBP), ConvaTec (+ 2,49 Prozent auf 2,55 GBP), BP (+ 2,19 Prozent auf 5,64 GBP) und Computacenter (+ 2,17 Prozent auf 48,10 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Babcock International (-2,50 Prozent auf 10,36 GBP), JD Sports Fashion (-1,58 Prozent auf 0,96 GBP), Investec (-1,47 Prozent auf 6,35 GBP), Metlen Energy Metals (-1,33 Prozent auf 45,86 EUR) und Barratt Developments (-1,31 Prozent auf 3,24 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 27.904.265 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 273,787 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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09.11.26 BP Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 BP Buy UBS AG
03.11.26 BP Buy UBS AG
02.11.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 BP Buy UBS AG

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