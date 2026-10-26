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Kursentwicklung

Aufschläge in London: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im FTSE 100

Aufschläge in London: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im FTSE 100

Mit dem FTSE 100 ging es letztendlich aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Auto Trader Group PLC
6.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Babcock International
11.61 EUR 0.47 EUR 4.22 %
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BAE Systems plc
23.80 EUR 0.99 EUR 4.34 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
145.00 EUR -3.00 EUR -2.03 %
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Barratt Developments PLC
3.84 EUR 0.04 EUR 1.05 %
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Computacenter PLC
60.00 EUR 4.50 EUR 8.11 %
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Experian PLC
36.20 EUR -0.80 EUR -2.16 %
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HSBC Holdings plc
16.29 EUR 0.25 EUR 1.53 %
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International Consolidated Airlines S.A.
4.67 EUR -0.15 EUR -3.11 %
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Lloyds Banking Group
1.21 EUR 0.01 EUR 1.04 %
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London Stock Exchange (LSE)
114.05 EUR 2.40 EUR 2.15 %
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Rolls-Royce Plc
14.77 EUR 0.83 EUR 5.99 %
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Sage PLC
13.90 EUR -0.10 EUR -0.71 %
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SSE Plc
29.60 EUR -1.00 EUR -3.27 %
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Indizes
FTSE 100
10,767.33 GBP 76.97 GBP 0.72 %
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Zum Handelsschluss bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,72 Prozent höher bei 10.767,33 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,232 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 10.690,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10.690,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.689,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.774,47 Zähler.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 10.695,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 10.736,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9.645,62 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,20 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Computacenter (+ 13,07 Prozent auf 51,90 GBP), Babcock International (+ 6,39 Prozent auf 9,99 GBP), Rolls-Royce (+ 6,06 Prozent auf 12,35 GBP), International Consolidated Airlines (+ 4,23 Prozent auf 4,11 GBP) und BAE Systems (+ 4,14 Prozent auf 20,12 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Experian (-6,69 Prozent auf 29,00 GBP), Auto Trader Group (-2,62 Prozent auf 5,28 GBP), Sage (-2,49 Prozent auf 11,58 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,79 Prozent auf 93,40 GBP) und SSE (-1,47 Prozent auf 24,85 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 91.867.848 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,121 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.

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