Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag steigen

Kursverlauf

27.10.26 20:02 Uhr

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Nachmittag aufwärts.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,30 Prozent stärker bei 29.653,78 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,457 Prozent auf 29.407,19 Punkte an der Kurstafel, nach 29.273,40 Punkten am Vortag.

Bei 29.713,27 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29.340,54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30.608,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 28.039,21 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 25.821,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17,64 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Nebius (+ 11,04 Prozent auf 170,19 USD), Astera Labs (+ 9,27 Prozent auf 283,56 USD), Rocket Lab (+ 8,44 Prozent auf 58,36 USD), CoreWeave (+ 8,12 Prozent auf 59,67 USD) und Western Digital (+ 7,60 Prozent auf 383,18 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Paychex (-5,25 Prozent auf 109,62 USD), Cintas (-4,78 Prozent auf 215,12 USD), Thomson Reuters (-4,61 Prozent auf 116,45 USD), Intuit (-4,12 Prozent auf 325,88 USD) und Adobe (-3,70 Prozent auf 249,04 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.669.009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,664 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net