DAX 25.591 +0,7%ESt50 6.165 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,57 +0,6%Nas 26.505 +1,3%Bitcoin 72.315 +0,9%Euro 1,1136 -0,4%Öl 113,7 -1,8%Gold 4.061 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursverlauf

Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag steigen

Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag steigen

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Nachmittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
225.10 EUR -2.75 EUR -1.21 %
Charts | News | Analysen
Astera Labs Inc Registered Shs
243.00 EUR 10.00 EUR 4.29 %
Charts | News | Analysen
Cintas Corp.
194.78 EUR -6.42 EUR -3.19 %
Charts | News | Analysen
CoreWeave
53.60 EUR 2.59 EUR 5.08 %
Charts | News | Analysen
CrowdStrike
241.35 EUR 7.60 EUR 3.25 %
Charts | News | Analysen
Intuit Inc.
295.25 EUR -3.90 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen
Kraft Heinz Company
21.64 EUR -0.52 EUR -2.35 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
837.70 EUR 27.40 EUR 3.38 %
Charts | News | Analysen
Nebius
152.70 EUR 14.42 EUR 10.43 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
195.42 EUR 1.90 EUR 0.98 %
Charts | News | Analysen
Paychex Inc.
100.66 EUR -2.10 EUR -2.04 %
Charts | News | Analysen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
53.30 EUR 3.50 EUR 7.03 %
Charts | News | Analysen
SpaceX
134.88 EUR 2.76 EUR 2.09 %
Charts | News | Analysen
Thomson Reuters Corp Registered Shs
109.60 EUR -0.90 EUR -0.81 %
Charts | News | Analysen
Western Digital Corp.
342.90 EUR 38.40 EUR 12.61 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ 100
29,677.69 USD 404.29 USD 1.38 %
News | Analysen

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,30 Prozent stärker bei 29.653,78 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,457 Prozent auf 29.407,19 Punkte an der Kurstafel, nach 29.273,40 Punkten am Vortag.

Bei 29.713,27 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29.340,54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 30.608,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 28.039,21 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 25.821,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17,64 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Nebius (+ 11,04 Prozent auf 170,19 USD), Astera Labs (+ 9,27 Prozent auf 283,56 USD), Rocket Lab (+ 8,44 Prozent auf 58,36 USD), CoreWeave (+ 8,12 Prozent auf 59,67 USD) und Western Digital (+ 7,60 Prozent auf 383,18 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Paychex (-5,25 Prozent auf 109,62 USD), Cintas (-4,78 Prozent auf 215,12 USD), Thomson Reuters (-4,61 Prozent auf 116,45 USD), Intuit (-4,12 Prozent auf 325,88 USD) und Adobe (-3,70 Prozent auf 249,04 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.669.009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,664 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2027 weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.