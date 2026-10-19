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NASDAQ 100-Performance

Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
233.95 EUR 12.15 EUR 5.48 %
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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
244.90 EUR 3.60 EUR 1.49 %
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CrowdStrike
204.70 EUR 2.20 EUR 1.09 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
227.50 EUR -2.50 EUR -1.09 %
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Exelon Corp.
38.50 EUR 0.94 EUR 2.49 %
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Gilead Sciences Inc.
138.40 EUR -0.52 EUR -0.37 %
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Kraft Heinz Company
20.96 EUR 0.06 EUR 0.29 %
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Micron Technology Inc.
806.80 EUR 23.70 EUR 3.03 %
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NVIDIA Corp.
193.66 EUR 2.48 EUR 1.30 %
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Paccar Inc.
96.57 EUR -1.76 EUR -1.79 %
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Palantir
174.60 EUR 8.76 EUR 5.28 %
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Sandisk Corp
1,240.00 EUR 70.00 EUR 5.98 %
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Western Digital Corp.
310.20 EUR 10.20 EUR 3.40 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,529.34 USD 341.80 USD 1.17 %
News | Analysen

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,17 Prozent höher bei 29.529,34 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,21 Prozent auf 29.539,31 Punkte an der Kurstafel, nach 29.187,55 Punkten am Vortag.

Bei 29.461,32 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29.788,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29.644,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 28.592,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.817,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 17,15 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Western Digital (+ 6,09 Prozent auf 352,21 USD), Sandisk (+ 5,53 Prozent auf 1.371,12 USD), Datadog A (+ 5,36 Prozent auf 260,36 USD), Amazon (+ 4,98 Prozent auf 262,45 USD) und Palantir (+ 4,36 Prozent auf 194,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Constellation Energy (-3,01 Prozent auf 263,19 USD), Exelon (-2,51 Prozent auf 42,41 USD), Paccar (-2,17 Prozent auf 108,42 USD), Kraft Heinz Company (-2,15 Prozent auf 23,17 USD) und Gilead Sciences (-2,00 Prozent auf 153,07 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.880.299 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,598 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,02 zu Buche schlagen. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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