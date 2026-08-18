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S&P 500-Kursentwicklung

Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittag steigen

Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittag steigen

Der S&P 500 zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Best Buy Co. Inc.
77.14 EUR 4.42 EUR 6.08 %
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NVIDIA Corp.
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327.90 EUR 37.35 EUR 12.85 %
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216.50 EUR 39.66 EUR 22.43 %
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ServiceNow Inc
118.90 EUR 11.05 EUR 10.25 %
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391.00 EUR 39.50 EUR 11.24 %
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Indizes
S&P 500
7,730.99 USD 55.29 USD 0.72 %
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Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,63 Prozent auf 7.724,25 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61,480 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,380 Prozent fester bei 7.704,85 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.675,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.728,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.689,89 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0,794 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.413,18 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 27.05.2026, einen Stand von 7.520,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.481,40 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,62 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Salesforce (+ 20,07 Prozent auf 246,89 USD), Synopsys (+ 11,47 Prozent auf 457,03 USD), Palo Alto Networks (+ 10,76 Prozent auf 375,82 USD), ServiceNow (+ 7,69 Prozent auf 135,48 USD) und NVIDIA (+ 7,58 Prozent auf 225,55 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Hormel Foods (-9,03 Prozent auf 21,57 USD), Moderna (-7,10 Prozent auf 139,03 USD), HP (-6,26 Prozent auf 28,61 USD), Best Buy (-4,33 Prozent auf 83,65 USD) und Tapestry (-3,87 Prozent auf 125,21 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33.542.539 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,424 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,61 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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17:31 NVIDIA Buy UBS AG
09:46 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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