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Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Freitagshandels steigen

12.06.26 22:32 Uhr
Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Freitagshandels steigen | finanzen.net

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

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Indizes
S&P 500
7.431,5 PKT 37,2 PKT 0,50%
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Letztendlich sprang der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,50 Prozent auf 7.431,46 Punkte an. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 59,363 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,384 Prozent höher bei 7.422,71 Punkten, nach 7.394,30 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.456,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.363,01 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,122 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 7.400,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der S&P 500 bei 6.672,62 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 6.045,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,35 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit The Mosaic (+ 7,59 Prozent auf 22,69 USD), Seagate Technology (+ 7,25 Prozent auf 931,04 USD), Albemarle (+ 7,14 Prozent auf 170,42 USD), Intel (+ 6,51 Prozent auf 124,57 USD) und Western Digital (+ 6,35 Prozent auf 562,93 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil KLA-Tencor (-89,45 Prozent auf 254,54 USD), EchoStar A (-10,97 Prozent auf 114,08 USD), Adobe (-6,76 Prozent auf 204,02 USD), Cerebras Systems (-5,54 Prozent auf 214,00 USD) und Carvana (-5,49 Prozent auf 64,10 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 31.491.857 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,192 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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