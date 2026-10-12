Aufschläge in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen

Kursentwicklung

12.10.26 16:00 Uhr

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den S&P 500 auch heute aufwärts.

Am Montag notiert der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE 0,04 Prozent fester bei 7.814,97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,083 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,037 Prozent auf 7.814,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7.811,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.810,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.821,67 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7.656,98 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 7.575,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 6.552,51 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,70 Prozent auf 745,25 USD), Accenture (+ 3,49 Prozent auf 216,35 USD), Medtronic (+ 3,44 Prozent auf 91,52 USD), Salesforce (+ 3,42 Prozent auf 236,98 USD) und Tyler Technologies (+ 3,31 Prozent auf 340,46 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Sandisk (-5,89 Prozent auf 1.488,66 USD), Lumentum (-5,67 Prozent auf 1.040,82 USD), Cerebras Systems (-4,81 Prozent auf 156,27 USD), Bloom Energy (-4,70 Prozent auf 267,32 USD) und Corning (-4,26 Prozent auf 150,00 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2.412.667 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,931 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net