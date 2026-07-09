Aufschläge in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Index-Performance im Fokus

10.07.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite notiert aktuell im Plus.

Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,22 Prozent höher bei 26.263,44 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,120 Prozent schwächer bei 26.175,54 Punkten in den Handel, nach 26.206,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.283,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.009,49 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.169,50 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Stand von 22.902,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20.630,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13,03 Prozent aufwärts. Bei 27.190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit WD-40 (+ 10,54 Prozent auf 264,65 USD), Mind CTI (+ 8,82 Prozent auf 1,11 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 7,96 Prozent auf 53,32 USD), Upbound Group (+ 6,77 Prozent auf 21,70 USD) und Geospace Technologies (+ 4,45 Prozent auf 7,51 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Ionis Pharmaceuticals (-8,36 Prozent auf 58,90 USD), AXT (-7,77 Prozent auf 57,69 USD), Americas Car-Mart (-4,89 Prozent auf 3,31 USD), Myriad Genetics (-3,77 Prozent auf 5,87 USD) und Anika Therapeutics (-3,67 Prozent auf 15,50 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15.245.166 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,14 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net