DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 +2,9%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.266 +2,9%Euro 1,1231 +0,4%Öl 94,8 -8,5%Gold 4.060 +3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index im Blick

Aufschläge in New York: Dow Jones beendet die Sitzung mit klaren Gewinnen

Aufschläge in New York: Dow Jones beendet die Sitzung mit klaren Gewinnen

Der Dow Jones verzeichnete zum Handelsende erhebliche Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
173.40 EUR 15.75 EUR 9.99 %
Charts | News | Analysen
Amazon
238.85 EUR 13.60 EUR 6.04 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
313.15 EUR 16.80 EUR 5.67 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
523.00 EUR -32.20 EUR -5.80 %
Charts | News | Analysen
Chevron Corp.
192.22 EUR -9.48 EUR -4.70 %
Charts | News | Analysen
Cisco Inc.
91.83 EUR 0.06 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola Co.
85.86 EUR 1.06 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen
McDonald's Corp.
249.60 EUR 14.30 EUR 6.08 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
494.00 EUR 28.20 EUR 6.05 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
36.14 EUR 1.98 EUR 5.81 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
177.90 EUR -6.82 EUR -3.69 %
Charts | News | Analysen
Sherwin-Williams Co.
320.10 EUR 15.00 EUR 4.92 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
361.10 EUR 7.30 EUR 2.06 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,356.12 USD 1,569.40 USD 3.03 %
News | Analysen

Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 3,03 Prozent auf 53.356,12 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,956 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,282 Prozent stärker bei 51.932,63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 51.786,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52.410,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53.492,40 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 2,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der Dow Jones bei 51.176,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 54.085,88 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 47.085,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,28 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 9,55 Prozent auf 193,95 USD), Microsoft (+ 6,68 Prozent auf 555,80 USD), Sherwin-Williams (+ 6,64 Prozent auf 363,50 USD), McDonalds (+ 6,53 Prozent auf 280,22 USD) und Amazon (+ 6,12 Prozent auf 266,03 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-5,23 Prozent auf 591,30 USD), Chevron (-3,69 Prozent auf 216,96 USD), NVIDIA (-3,17 Prozent auf 200,13 USD), Cisco (+ 0,62 Prozent auf 103,61 USD) und Coca-Cola (+ 1,05 Prozent auf 95,80 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43.427.735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,14 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.