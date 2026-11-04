Aufschläge in New York: Dow Jones beendet die Sitzung mit klaren Gewinnen

Index im Blick

04.11.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones verzeichnete zum Handelsende erhebliche Zuwächse.

Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 3,03 Prozent auf 53.356,12 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,956 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,282 Prozent stärker bei 51.932,63 Punkten in den Mittwochshandel, nach 51.786,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52.410,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53.492,40 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 2,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der Dow Jones bei 51.176,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 54.085,88 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 47.085,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,28 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 9,55 Prozent auf 193,95 USD), Microsoft (+ 6,68 Prozent auf 555,80 USD), Sherwin-Williams (+ 6,64 Prozent auf 363,50 USD), McDonalds (+ 6,53 Prozent auf 280,22 USD) und Amazon (+ 6,12 Prozent auf 266,03 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-5,23 Prozent auf 591,30 USD), Chevron (-3,69 Prozent auf 216,96 USD), NVIDIA (-3,17 Prozent auf 200,13 USD), Cisco (+ 0,62 Prozent auf 103,61 USD) und Coca-Cola (+ 1,05 Prozent auf 95,80 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43.427.735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,14 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net