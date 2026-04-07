Aufschläge in New York: Dow Jones legt zu

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones macht am Mittag Gewinne.

Um 17:57 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 2,60 Prozent auf 47.797,10 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 17,954 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,344 Prozent auf 46.744,76 Punkte an der Kurstafel, nach 46.584,46 Punkten am Vortag.

Bei 46.978,17 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 48.017,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 2,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 47.501,55 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Wert von 49.266,11 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 37.645,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,21 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 6,74 Prozent auf 335,11 USD), Caterpillar (+ 5,78 Prozent auf 766,28 USD), Home Depot (+ 4,45 Prozent auf 287,40 EUR), Goldman Sachs (+ 3,85 Prozent auf 897,42 USD) und Boeing (+ 3,56 Prozent auf 217,47 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Chevron (-5,33 Prozent auf 190,80 USD), Verizon (-2,47 Prozent auf 47,42 USD), IBM (-0,80 Prozent auf 243,11 USD), UnitedHealth (-0,67 Prozent auf 305,67 USD) und McDonalds (-0,39 Prozent auf 303,67 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14.434.504 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,691 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,93 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net