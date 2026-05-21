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Dow Jones aktuell

Aufschläge in New York: Dow Jones legt zu

22.05.26 17:59 Uhr
Aufschläge in New York: Dow Jones legt zu | finanzen.net

Der Dow Jones macht am Mittag Gewinne.

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Um 17:57 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 50.698,10 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,592 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,600 Prozent auf 49.983,80 Punkte an der Kurstafel, nach 50.285,66 Punkten am Vortag.

Bei 50.434,65 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 50.723,44 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 2,46 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2026, wies der Dow Jones 49.490,03 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 49.625,97 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 41.859,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,79 Prozent aufwärts. Bei 50.723,44 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 4,89 Prozent auf 121,55 USD), Caterpillar (+ 2,64 Prozent auf 888,77 USD), Apple (+ 1,91 Prozent auf 310,81 USD), UnitedHealth (+ 1,90 Prozent auf 389,76 USD) und Honeywell (+ 1,85 Prozent auf 227,95 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen McDonalds (-0,98 Prozent auf 281,40 USD), NVIDIA (-0,90 Prozent auf 217,53 USD), Walmart (-0,82 Prozent auf 120,35 USD), Boeing (-0,42 Prozent auf 218,69 USD) und Chevron (-0,40 Prozent auf 190,25 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13.279.292 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,659 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,74 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,85 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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