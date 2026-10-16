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Dow Jones-Marktbericht

Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus

Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus

Der Dow Jones bewegt sich derzeit kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
303.55 EUR -4.00 EUR -1.30 %
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Cisco Inc.
95.77 EUR -2.10 EUR -2.15 %
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Coca-Cola Co.
82.85 EUR 1.02 EUR 1.25 %
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Home Depot
273.90 EUR -2.60 EUR -0.94 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
206.85 EUR -1.25 EUR -0.60 %
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Johnson & Johnson
227.65 EUR 2.20 EUR 0.98 %
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JPMorgan Chase & Co.
304.05 EUR 2.60 EUR 0.86 %
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Microsoft Corp.
470.00 EUR -12.40 EUR -2.57 %
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Nike Inc.
33.42 EUR 0.38 EUR 1.13 %
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NVIDIA Corp.
193.40 EUR -0.74 EUR -0.38 %
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Salesforce
211.30 EUR -7.70 EUR -3.52 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
339.60 EUR 3.00 EUR 0.89 %
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Walt Disney
99.84 EUR 1.49 EUR 1.51 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,174.98 USD -2.71 USD -0.01 %
News | Analysen

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,11 Prozent auf 52.232,96 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 26,197 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,613 Prozent schwächer bei 51.858,06 Punkten, nach 52.177,69 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52.231,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52.582,32 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,903 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.461,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der Dow Jones noch bei 52.552,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.952,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 2,18 Prozent auf 279,50 EUR), JPMorgan Chase (+ 1,96 Prozent auf 342,11 USD), Coca-Cola (+ 1,77 Prozent auf 93,63 USD), Walt Disney (+ 1,46 Prozent auf 112,30 USD) und Johnson Johnson (+ 1,42 Prozent auf 256,87 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-3,15 Prozent auf 238,97 USD), Cisco (-1,72 Prozent auf 107,96 USD), Microsoft (-1,55 Prozent auf 531,07 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,26 Prozent auf 340,55 USD) und IBM (-1,14 Prozent auf 231,45 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 10.957.298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,746 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,76 zu Buche schlagen. Mit 4,26 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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