Aufschläge in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Kursentwicklung

Der Dow Jones verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.

Am Mittwoch legte der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 1,24 Prozent auf 49.910,59 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,503 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,530 Prozent auf 49.037,12 Punkte an der Kurstafel, nach 49.298,25 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 49.442,19 Punkte, das Tageshoch hingegen 50.011,53 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 1,000 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 06.04.2026, einen Stand von 46.669,88 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 06.02.2026, den Wert von 50.115,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wurde der Dow Jones mit 40.829,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50.512,79 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 7,54 Prozent auf 108,06 USD), NVIDIA (+ 5,77 Prozent auf 207,83 USD), Honeywell (+ 3,73 Prozent auf 216,86 USD), Sherwin-Williams (+ 3,57 Prozent auf 323,63 USD) und 3M (+ 2,60 Prozent auf 146,54 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Chevron (-3,88 Prozent auf 185,16 USD), Salesforce (-3,10 Prozent auf 181,19 USD), Cisco (-2,82 Prozent auf 91,64 USD), IBM (-1,44 Prozent auf 225,74 USD) und Visa (-1,00 Prozent auf 318,80 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 50.996.693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,111 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,57 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,96 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net