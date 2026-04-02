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NYSE-Handel im Blick

Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester

06.04.26 22:32 Uhr
Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester | finanzen.net

Mit dem Dow Jones ging es heute aufwärts.

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Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,36 Prozent stärker bei 46.669,88 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,133 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,076 Prozent auf 46.469,36 Punkte an der Kurstafel, nach 46.504,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 46.701,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46.354,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 47.501,55 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 06.01.2026, bei 49.462,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 38.314,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,54 Prozent zu Buche. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 1,96 Prozent auf 212,30 USD), American Express (+ 1,85 Prozent auf 305,73 USD), Cisco (+ 1,79 Prozent auf 80,44 USD), UnitedHealth (+ 1,48 Prozent auf 281,36 USD) und Amazon (+ 1,44 Prozent auf 212,79 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Amgen (-1,54 Prozent auf 342,57 USD), Salesforce (-1,15 Prozent auf 185,03 USD), Johnson Johnson (-0,85 Prozent auf 240,97 USD), IBM (-0,57 Prozent auf 246,74 USD) und Honeywell (-0,54 Prozent auf 228,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24.653.959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,24 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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