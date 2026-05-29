Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Index-Performance

So performte der Dow Jones schlussendlich.

Der Dow Jones schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 51.078,88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,615 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,507 Prozent schwächer bei 50.773,91 Punkten in den Handel, nach 51.032,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.161,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50.767,32 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49.499,27 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der Dow Jones auf 48.977,92 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Stand von 42.270,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 51.161,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 9,68 Prozent auf 209,60 USD), IBM (+ 7,60 Prozent auf 320,42 USD), NVIDIA (+ 6,26 Prozent auf 224,36 USD), Microsoft (+ 2,28 Prozent auf 460,52 USD) und Goldman Sachs (+ 2,24 Prozent auf 1.048,58 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Amazon (-3,47 Prozent auf 261,26 USD), Home Depot (-3,26 Prozent auf 265,35 EUR), Merck (-2,99 Prozent auf 115,17 USD), Boeing (-2,96 Prozent auf 224,30 USD) und Sherwin-Williams (-2,96 Prozent auf 294,86 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53.749.730 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,380 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,65 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net