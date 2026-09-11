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Kursentwicklung im Fokus

Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich mittags fester

Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich mittags fester

Der Dow Jones macht am Freitagmittag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
286.85 EUR 3.55 EUR 1.25 %
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Amgen Inc.
330.00 EUR 1.10 EUR 0.33 %
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287.10 EUR 7.95 EUR 2.85 %
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179.98 EUR 3.64 EUR 2.06 %
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95.99 EUR 3.24 EUR 3.49 %
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Johnson & Johnson
230.30 EUR 0.75 EUR 0.33 %
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McDonald's Corp.
218.00 EUR 0.20 EUR 0.09 %
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Merck Co.
125.26 EUR 0.84 EUR 0.68 %
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Nike Inc.
31.76 EUR 0.17 EUR 0.54 %
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NVIDIA Corp.
189.68 EUR 1.70 EUR 0.90 %
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Salesforce
211.00 EUR 1.25 EUR 0.60 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
316.90 EUR 5.00 EUR 1.60 %
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UnitedHealth Inc.
326.40 EUR -12.20 EUR -3.60 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,591.00 USD 526.90 USD 1.01 %
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Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,98 Prozent höher bei 52.575,22 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,535 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,437 Prozent fester bei 52.291,85 Punkten in den Handel, nach 52.064,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52.720,24 Punkte, das Tagestief hingegen 52.204,46 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 1,01 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 53.791,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50.848,75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46.108,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,67 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 3,99 Prozent auf 111,73 USD), Apple (+ 2,54 Prozent auf 334,86 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,48 Prozent auf 338,58 USD), Salesforce (+ 2,36 Prozent auf 248,73 USD) und Boeing (+ 2,31 Prozent auf 209,54 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen UnitedHealth (-2,46 Prozent auf 378,74 USD), Amgen (-0,53 Prozent auf 380,44 USD), Merck (-0,09 Prozent auf 144,58 USD), McDonalds (+ 0,02 Prozent auf 253,11 USD) und Johnson Johnson (+ 0,30 Prozent auf 267,14 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.230.862 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,643 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

2026 präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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