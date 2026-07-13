Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Index-Performance im Fokus

14.07.26 22:32 Uhr

So performte der Dow Jones am Dienstag schlussendlich.

Der Dow Jones schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 52.508,27 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24,391 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,339 Prozent stärker bei 52.676,53 Punkten in den Dienstagshandel, nach 52.498,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 52.046,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.695,06 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51.202,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 48.535,99 Punkte. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 44.459,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 9,00 Prozent auf 1.140,00 USD), NVIDIA (+ 4,06 Prozent auf 211,80 USD), JPMorgan Chase (+ 2,50 Prozent auf 342,89 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,90 Prozent auf 357,33 USD) und Boeing (+ 0,74 Prozent auf 217,11 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen IBM (-25,21 Prozent auf 217,07 USD), Merck (-2,62 Prozent auf 120,78 USD), Salesforce (-2,14 Prozent auf 167,56 USD), Nike (-2,06 Prozent auf 42,86 USD) und Cisco (-1,81 Prozent auf 117,09 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 36.397.051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,483 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Travelers-Aktie hat mit 11,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index weist die Chevron-Aktie mit 3,92 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net