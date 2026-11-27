Index-Performance im Blick

Dow Jones-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1,18 Prozent fester bei 50.774,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,252 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,42 Prozent auf 49.469,86 Punkte an der Kurstafel, nach 50.182,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 50.830,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 50.398,29 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 3,12 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52.377,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53.569,44 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, einen Stand von 47.427,12 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,95 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3,96 Prozent auf 254,12 USD), Caterpillar (+ 3,32 Prozent auf 561,74 USD), Cisco (+ 3,01 Prozent auf 97,04 USD), JPMorgan Chase (+ 1,96 Prozent auf 322,96 USD) und IBM (+ 1,89 Prozent auf 248,08 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil McDonalds (-0,31 Prozent auf 282,62 USD), Procter Gamble (-0,21 Prozent auf 172,86 USD), Coca-Cola (-0,19 Prozent auf 97,40 USD), Travelers (+ 0,11 Prozent auf 407,29 USD) und Salesforce (+ 0,51 Prozent auf 198,21 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 40.800.855 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,53 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net