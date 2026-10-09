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Kursverlauf

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Aufwind

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Aufwind

NASDAQ 100-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
238.00 EUR -3.50 EUR -1.45 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
322.00 EUR 7.00 EUR 2.22 %
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Comcast Corp. (Class A)
18.70 EUR 0.25 EUR 1.34 %
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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
268.10 EUR 7.75 EUR 2.98 %
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CrowdStrike
244.40 EUR 7.10 EUR 2.99 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
242.50 EUR 3.50 EUR 1.46 %
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Kraft Heinz Company
19.62 EUR -0.45 EUR -2.26 %
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Lumentum Holdings Inc
998.40 EUR 48.10 EUR 5.06 %
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Micron Technology Inc.
917.50 EUR -6.10 EUR -0.66 %
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Moderna Inc
196.46 EUR 21.42 EUR 12.24 %
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NVIDIA Corp.
205.00 EUR -0.55 EUR -0.27 %
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Palo Alto Networks Inc
372.55 EUR 17.90 EUR 5.05 %
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SpaceX
144.20 EUR 1.12 EUR 0.78 %
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T-Mobile US
141.04 EUR -9.08 EUR -6.05 %
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Indizes
NASDAQ 100
30,878.79 USD 152.98 USD 0.5 %
News | Analysen

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,43 Prozent fester bei 30.857,41 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,567 Prozent auf 30.900,06 Punkte an der Kurstafel, nach 30.725,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.946,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30.770,06 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,145 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.421,55 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 29.727,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25.098,18 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,42 Prozent zu. 31.361,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 8,12 Prozent auf 213,00 USD), Lumentum (+ 6,66 Prozent auf 1.118,40 USD), Constellation Energy (+ 4,92 Prozent auf 299,09 USD), Datadog A (+ 4,32 Prozent auf 285,63 USD) und Palo Alto Networks (+ 3,76 Prozent auf 413,49 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil T-Mobile US (-12,67 Prozent auf 149,61 USD), Arm (-2,90 Prozent auf 267,30 USD), Comcast (-2,90 Prozent auf 20,60 USD), Astera Labs (-2,64 Prozent auf 337,91 USD) und Kraft Heinz Company (-2,16 Prozent auf 22,00 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.779.571 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,099 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,96 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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