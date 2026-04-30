Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

NASDAQ 100-Handel aktuell.

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,12 Prozent fester bei 27.760,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,206 Prozent auf 27.508,57 Punkte an der Kurstafel, nach 27.452,12 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27.787,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 27.501,43 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.019,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, bei 25.552,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, lag der NASDAQ 100 bei 19.786,71 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,13 Prozent zu. 27.787,12 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 26,49 Prozent auf 86,76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,14 Prozent auf 178,92 USD), Datadog A (+ 7,42 Prozent auf 142,00 USD), Zscaler (+ 7,18 Prozent auf 140,06 USD) und Zoom Communications (+ 6,40 Prozent auf 103,37 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Amgen (-5,57 Prozent auf 326,96 USD), O Reilly Automotive (-3,14 Prozent auf 96,28 USD), Old Dominion Freight Line (-2,76 Prozent auf 206,56 USD), Cintas (-2,27 Prozent auf 170,75 USD) und Dollar Tree (-1,96 Prozent auf 95,21 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.191.063 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,332 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,13 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net