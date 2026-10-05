Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen

Marktbericht

05.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr Gewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 30.989,76 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,016 Prozent fester bei 30.812,76 Punkten in den Handel, nach 30.807,93 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30.798,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31.005,76 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der NASDAQ 100 29.544,16 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.329,21 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 24.785,52 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 22,95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31.017,52 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit MercadoLibre (+ 7,61 Prozent auf 1.825,63 USD), AppLovin (+ 6,56 Prozent auf 285,82 USD), Western Digital (+ 6,55 Prozent auf 442,49 USD), Autodesk (+ 5,53 Prozent auf 223,72 USD) und SpaceX (+ 4,91 Prozent auf 166,77 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Ferrovial International SE Registered (-3,45 Prozent auf 51,79 USD), Nebius (-3,04 Prozent auf 235,44 USD), Rocket Lab (-2,02 Prozent auf 72,43 USD), Intel (-1,94 Prozent auf 117,02 USD) und Thomson Reuters (-1,86 Prozent auf 95,80 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11.402.734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5,044 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net