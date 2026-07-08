Aufschläge in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

Kursverlauf

09.07.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Um 17:57 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,42 Prozent auf 29.668,50 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,800 Prozent fester bei 29.486,61 Punkten in den Handel, nach 29.252,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.710,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.398,47 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,314 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29.084,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25.082,09 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 09.07.2025, einen Stand von 22.864,91 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,70 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lumentum (+ 11,62 Prozent auf 789,30 USD), Arm (+ 11,13 Prozent auf 333,66 USD), Sandisk (+ 9,04 Prozent auf 1.883,25 USD), Astera Labs (+ 8,15 Prozent auf 425,21 USD) und Micron Technology (+ 7,49 Prozent auf 1.019,89 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Costco Wholesale (-4,40 Prozent auf 911,22 USD), Palantir (-3,65 Prozent auf 127,40 USD), PepsiCo (-3,45 Prozent auf 137,60 USD), Axon Enterprise (-2,92 Prozent auf 582,27 USD) und Diamondback Energy (-2,51 Prozent auf 181,91 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11.345.196 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,165 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net