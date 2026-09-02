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Aufschläge in New York: NASDAQ 100 freundlich

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 freundlich

NASDAQ 100-Handel heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML Holding NV NY Registered Shs
1,415.00 EUR -25.00 EUR -1.74 %
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Axon Enterprise
458.40 EUR 18.40 EUR 4.18 %
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Broadcom
304.50 EUR -13.85 EUR -4.35 %
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CrowdStrike
183.44 EUR 8.00 EUR 4.56 %
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GE HealthCare Technologies
59.90 EUR -0.08 EUR -0.13 %
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Kraft Heinz Company
22.31 EUR -0.37 EUR -1.63 %
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Lumentum Holdings Inc
718.50 EUR -25.40 EUR -3.41 %
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Micron Technology Inc.
803.90 EUR -21.10 EUR -2.56 %
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NVIDIA Corp.
195.84 EUR 2.28 EUR 1.18 %
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Palantir
156.88 EUR 10.44 EUR 7.13 %
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SpaceX
127.62 EUR 6.62 EUR 5.47 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
120.52 EUR 14.04 EUR 13.19 %
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Tesla
327.85 EUR 23.05 EUR 7.56 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,480.59 USD 337.26 USD 1.16 %
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Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 1,17 Prozent höher bei 29.482,92 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,313 Prozent fester bei 29.234,42 Punkten in den Handel, nach 29.143,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29.494,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29.160,96 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,267 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Stand von 28.776,80 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 30.571,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23.414,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 16,97 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30.762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13,17 Prozent auf 139,41 USD), Palantir (+ 7,98 Prozent auf 182,99 USD), Tesla (+ 6,74 Prozent auf 381,06 USD), SpaceX (+ 6,54 Prozent auf 149,92 USD) und Axon Enterprise (+ 5,27 Prozent auf 533,68 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Broadcom (-4,49 Prozent auf 350,74 USD), Kraft Heinz Company (-3,24 Prozent auf 25,41 USD), Lumentum (-2,24 Prozent auf 851,06 USD), ASML (-2,06 Prozent auf 1.647,70 USD) und GE HealthCare Technologies (-2,01 Prozent auf 69,14 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.649.700 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,515 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,15 zu Buche schlagen. Mit 6,10 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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