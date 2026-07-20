Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt am Dienstagmittag zu
Der NASDAQ 100 steigt derzeit.
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Am Dienstag steht der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 1,75 Prozent im Plus bei 29.105,48 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,59 Prozent stärker bei 29.059,44 Punkten in den Handel, nach 28.604,23 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28.891,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29.147,55 Punkten.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30.406,19 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 26.479,47 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Stand von 23.180,06 Punkten auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,47 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 13,40 Prozent auf 207,09 USD), Western Digital (+ 11,78 Prozent auf 544,84 USD), Teradyne (+ 11,77 Prozent auf 373,04 USD), Sandisk (+ 11,16 Prozent auf 1.546,17 USD) und Seagate Technology (+ 10,37 Prozent auf 885,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Thomson Reuters (-3,33 Prozent auf 92,25 USD), Workday (-3,05 Prozent auf 142,73 USD), CrowdStrike (-3,01 Prozent auf 192,51 USD), Palo Alto Networks (-2,98 Prozent auf 338,27 USD) und Datadog A (-2,78 Prozent auf 255,87 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8.705.006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,297 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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