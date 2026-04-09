Aufschläge in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

NASDAQ 100-Kursverlauf

Heute legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 25.116,34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,331 Prozent fester bei 25.165,06 Punkten in den Handel, nach 25.082,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.057,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.226,06 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 4,03 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.956,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.766,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18.343,57 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,356 Prozent nach. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26.165,08 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 7,14 Prozent auf 128,49 USD), Broadcom (+ 4,69 Prozent auf 371,55 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,55 Prozent auf 245,04 USD), AppLovin (+ 3,23 Prozent auf 391,38 USD) und NVIDIA (+ 2,57 Prozent auf 188,63 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Palo Alto Networks (-6,74 Prozent auf 155,73 USD), Zoom Communications (-5,70 Prozent auf 79,24 USD), Cadence Design Systems (-5,46 Prozent auf 265,66 USD), Fortinet (-4,91 Prozent auf 76,70 USD) und CrowdStrike (-3,97 Prozent auf 379,02 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 39.468.622 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,787 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net