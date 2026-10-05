Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus

NASDAQ 100-Kursverlauf

05.10.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwind.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,77 Prozent fester bei 31.044,82 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,016 Prozent höher bei 30.812,76 Punkten, nach 30.807,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 31.061,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.798,42 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29.544,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, den Stand von 29.329,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24.785,52 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 23,16 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31.061,94 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell MercadoLibre (+ 9,29 Prozent auf 1.854,26 USD), SpaceX (+ 6,13 Prozent auf 168,71 USD), Western Digital (+ 6,11 Prozent auf 440,67 USD), AppLovin (+ 5,91 Prozent auf 284,07 USD) und Seagate Technology (+ 5,12 Prozent auf 892,45 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-3,88 Prozent auf 233,38 USD), Ferrovial International SE Registered (-3,30 Prozent auf 51,87 USD), Arm (-2,32 Prozent auf 300,37 USD), Thomson Reuters (-2,23 Prozent auf 95,44 USD) und Rocket Lab (-2,04 Prozent auf 72,41 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.825.659 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 5,044 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net