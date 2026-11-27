Index im Blick

Der NASDAQ 100 macht am Freitag Gewinne.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,61 Prozent höher bei 26.726,39 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,66 Prozent auf 26.479,97 Punkte an der Kurstafel, nach 26.046,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26.757,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.166,87 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,606 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.651,44 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 29.641,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, bei 25.236,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,03 Prozent. Bei 31.361,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 15,96 Prozent auf 85,36 USD), Astera Labs (+ 8,67 Prozent auf 206,84 USD), Rocket Lab (+ 8,21 Prozent auf 50,88 USD), Lumentum (+ 7,98 Prozent auf 514,63 USD) und Seagate Technology (+ 7,90 Prozent auf 509,66 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-1,23 Prozent auf 162,70 USD), Keurig Dr Pepper (-0,51 Prozent auf 35,45 USD), O Reilly Automotive (-0,42 Prozent auf 96,28 USD) und Paychex (-0,30 Prozent auf 118,13 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40.665.311 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,708 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net