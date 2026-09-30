Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus
Der NASDAQ 100 entwickelte sich heute positiv.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent höher bei 30.408,50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,271 Prozent auf 30.421,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30.339,33 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30.408,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30.630,45 Punkten.
NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,060 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29.433,43 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30.276,35 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 24.679,99 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 20,64 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.770,63 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
NASDAQ 100-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Synopsys (+ 4,78 Prozent auf 434,94 USD), Intel (+ 3,71 Prozent auf 120,23 USD), Adobe (+ 2,90 Prozent auf 239,94 USD), Intuit (+ 2,87 Prozent auf 275,71 USD) und Autodesk (+ 2,86 Prozent auf 209,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil AppLovin (-4,98 Prozent auf 290,43 USD), Constellation Energy (-3,99 Prozent auf 254,02 USD), Kraft Heinz Company (-3,11 Prozent auf 22,72 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-2,89 Prozent auf 246,74 USD) und Walmart (-2,70 Prozent auf 103,92 USD) unter Druck.
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 42.244.467 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,859 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,25 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com