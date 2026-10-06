Aufschläge in New York: NASDAQ 100 steigt

NASDAQ 100 aktuell

06.10.26 20:02 Uhr

Mit dem NASDAQ 100 geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,66 Prozent höher bei 31.281,08 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,576 Prozent auf 31.255,40 Punkte an der Kurstafel, nach 31.076,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 31.361,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31.208,20 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29.544,16 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 29.697,87 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 24.978,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 24,10 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31.361,37 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 14,84 Prozent auf 307,33 USD), Nebius (+ 8,72 Prozent auf 252,86 USD), Astera Labs (+ 7,04 Prozent auf 387,84 USD), Marvell Technology (+ 6,10 Prozent auf 287,79 USD) und CoreWeave (+ 5,29 Prozent auf 92,01 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Seagate Technology (-8,97 Prozent auf 807,56 USD), Western Digital (-6,70 Prozent auf 412,06 USD), DexCom (-3,86 Prozent auf 83,55 USD), KLA (-3,66 Prozent auf 199,28 USD) und Lam Research (-3,44 Prozent auf 333,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13.720.344 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 5,123 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net