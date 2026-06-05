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Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester

08.06.26 18:00 Uhr
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester | finanzen.net

Am Mittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

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NASDAQ 100
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Um 17:58 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,13 Prozent nach oben auf 29.574,31 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,81 Prozent auf 29.482,19 Punkte an der Kurstafel, nach 28.957,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.697,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 29.294,02 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 08.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.234,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 24.643,01 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21.761,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,33 Prozent nach oben. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 15,38 Prozent auf 303,99 USD), Intel (+ 12,62 Prozent auf 111,69 USD), Micron Technology (+ 10,76 Prozent auf 957,01 USD), KLA-Tencor (+ 9,80 Prozent auf 2.118,27 USD) und Applied Materials (+ 9,13 Prozent auf 494,37 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil PDD (-3,08 Prozent auf 82,45 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-2,50 Prozent auf 619,56 USD), Adobe (-2,20 Prozent auf 245,92 USD), CrowdStrike (-1,82 Prozent auf 658,82 USD) und Fiserv (-1,64 Prozent auf 53,54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15.924.914 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,310 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Mit 7,11 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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