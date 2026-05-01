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Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in Grün

20.05.26 22:32 Uhr
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in Grün | finanzen.net

Der NASDAQ 100 stieg am Mittwoch.

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Indizes
NASDAQ 100
29.297,7 PKT 478,9 PKT 1,66%
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Zum Handelsende legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,66 Prozent auf 29.297,70 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,651 Prozent auf 29.006,57 Punkte an der Kurstafel, nach 28.818,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29.301,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28.919,44 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,176 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 26.590,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.012,62 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 21.367,37 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,23 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 29.678,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 15,05 Prozent auf 256,73 USD), Enphase Energy (+ 13,67 Prozent auf 53,15 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,10 Prozent auf 447,58 USD), Constellation Energy (+ 7,90 Prozent auf 281,26 USD) und Intel (+ 7,36 Prozent auf 118,96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Intuit (-3,95 Prozent auf 383,93 USD), Analog Devices (-3,92 Prozent auf 398,05 USD), Walmart (-2,50 Prozent auf 130,85 USD), Workday (-2,11 Prozent auf 126,61 USD) und Costco Wholesale (-1,86 Prozent auf 1.074,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 38.536.291 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,89 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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