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NASDAQ-Handel im Fokus

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Freitagmittag fester

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Freitagmittag fester

Am Freitag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
1.30 USD 0.05 USD 4.0 %
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Amkor Technology Inc.
45.25 EUR -0.65 EUR -1.42 %
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AXT Inc.
62.00 EUR -7.62 EUR -10.95 %
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Cirrus Logic Inc.
100.65 EUR 0.67 EUR 0.67 %
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Cogent Communications Holdings Inc
8.22 EUR -0.33 EUR -3.91 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.35 EUR -0.10 EUR -1.18 %
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Ionis Pharmaceuticals Inc
38.34 EUR -0.78 EUR -1.99 %
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Nortech Systems Inc.
10.90 USD -0.30 USD -2.66 %
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NVIDIA Corp.
205.00 EUR -0.55 EUR -0.27 %
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Oracle Corp.
126.86 EUR 6.24 EUR 5.17 %
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Paychex Inc.
93.62 EUR 2.93 EUR 3.23 %
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Repligen Corp.
147.85 EUR 0.40 EUR 0.27 %
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Richardson Electronics Ltd.
17.64 EUR -0.56 EUR -3.08 %
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SIGA Technologies Inc.
3.28 USD 0.00 USD -0.15 %
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SpaceX
144.20 EUR 1.12 EUR 0.78 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,353.43 USD 160.09 USD 0.59 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,58 Prozent auf 27.351,15 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,548 Prozent auf 27.342,27 Punkte an der Kurstafel, nach 27.193,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 27.254,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27.375,55 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,460 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 26.253,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.206,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23.024,63 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,71 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 6,00 Prozent auf 1,33 USD), Richardson Electronics (+ 5,46 Prozent auf 21,06 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 4,90 Prozent auf 45,42 USD), Oracle (+ 4,58 Prozent auf 141,91 USD) und Repligen (+ 4,55 Prozent auf 171,30 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Cogent Communications (-8,58 Prozent auf 8,74 USD), Nortech Systems (-4,44 Prozent auf 10,70 USD), Cirrus Logic (-3,99 Prozent auf 108,68 USD), Amkor Technology (-3,57 Prozent auf 49,18 USD) und AXT (-3,31 Prozent auf 69,29 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11.779.571 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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