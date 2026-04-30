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NASDAQ-Handel im Fokus

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag fester

01.05.26 20:02 Uhr
Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag fester | finanzen.net

Am Freitag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25.136,9 PKT 244,6 PKT 0,98%
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Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,14 Prozent auf 25.175,38 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,343 Prozent auf 24.977,79 Punkte an der Kurstafel, nach 24.892,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24.967,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.223,12 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,52 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 21.840,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23.461,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.05.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 17.710,74 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,35 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 25.223,12 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cerus (+ 22,41 Prozent auf 2,49 USD), AXT (+ 18,38 Prozent auf 93,78 USD), Anika Therapeutics (+ 17,75 Prozent auf 14,66 USD), Elron Electronic Industries (+ 11,78 Prozent auf 1,76 USD) und Nice Systems (+ 9,25 Prozent auf 111,46 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-13,40 Prozent auf 16,67 USD), Merit Medical Systems (-7,73 Prozent auf 62,91 USD), IMAX (-6,50 Prozent auf 35,55 USD), LKQ (-6,13 Prozent auf 29,65 USD) und Amgen (-5,57 Prozent auf 326,96 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20.191.063 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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