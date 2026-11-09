Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Mittag freundlich

NASDAQ-Handel im Blick

09.11.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite verbucht am Mittag Zuwächse.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 2,49 Prozent höher bei 25.190,60 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,806 Prozent auf 24.777,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24.579,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.272,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24.762,57 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 27.366,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.690,62 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 23.004,54 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Methode Electronics (+ 20,67 Prozent auf 12,26 USD), CIENA (+ 17,68 Prozent auf 271,61 USD), Modine Manufacturing (+ 16,26 Prozent auf 106,25 USD), Monolithic Power Systems (+ 13,57 Prozent auf 1.351,96 USD) und 3D Systems (+ 11,68 Prozent auf 1,87 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Ionis Pharmaceuticals (-27,92 Prozent auf 28,42 USD), Americas Car-Mart (-12,50 Prozent auf 1,26 USD), Dorel Industries (-8,97 Prozent auf 0,86 USD), Donegal Group B (-8,86 Prozent auf 24,70 USD) und Ceva (-6,27 Prozent auf 25,40 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53.586.903 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net