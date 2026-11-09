DAX 26.266 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,87 -1,3%Nas 25.222 +2,6%Bitcoin 66.896 -0,3%Euro 1,1205 +0,6%Öl 93,8 -4,6%Gold 4.108 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
NASDAQ-Handel im Blick

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Mittag freundlich

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Mittag freundlich

Der NASDAQ Composite verbucht am Mittag Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
1.57 EUR -0.06 EUR -3.99 %
Charts | News | Analysen
America's Car-Mart Inc.
1.29 USD -0.15 USD -10.42 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
312.75 EUR 4.25 EUR 1.38 %
Charts | News | Analysen
Ceva Inc.
23.40 EUR 0.60 EUR 2.63 %
Charts | News | Analysen
CIENA Corp.
214.60 EUR -2.40 EUR -1.11 %
Charts | News | Analysen
Donegal Group Inc. (B)
24.70 USD -2.40 USD -8.86 %
Charts | News | Analysen
Dorel Industries Inc.
0.84 EUR 0.03 EUR 3.68 %
Charts | News | Analysen
Ionis Pharmaceuticals Inc
34.57 EUR 0.21 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Lancaster Colony Corp.
92.50 EUR -1.50 EUR -1.60 %
Charts | News | Analysen
Methode Electronics Inc.
9.55 EUR 0.60 EUR 6.70 %
Charts | News | Analysen
Modine Manufacturing Co.
86.34 EUR 1.76 EUR 2.08 %
Charts | News | Analysen
Monolithic Power Systems Inc.
1,210.50 EUR 189.50 EUR 18.56 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
158.24 EUR -9.26 EUR -5.53 %
Charts | News | Analysen
SIGA Technologies Inc.
3.17 USD 0.07 USD 2.26 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
25,229.38 USD 649.96 USD 2.64 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 2,49 Prozent höher bei 25.190,60 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,806 Prozent auf 24.777,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24.579,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.272,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24.762,57 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 27.366,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.690,62 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 23.004,54 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Methode Electronics (+ 20,67 Prozent auf 12,26 USD), CIENA (+ 17,68 Prozent auf 271,61 USD), Modine Manufacturing (+ 16,26 Prozent auf 106,25 USD), Monolithic Power Systems (+ 13,57 Prozent auf 1.351,96 USD) und 3D Systems (+ 11,68 Prozent auf 1,87 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Ionis Pharmaceuticals (-27,92 Prozent auf 28,42 USD), Americas Car-Mart (-12,50 Prozent auf 1,26 USD), Dorel Industries (-8,97 Prozent auf 0,86 USD), Donegal Group B (-8,86 Prozent auf 24,70 USD) und Ceva (-6,27 Prozent auf 25,40 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53.586.903 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:06 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.