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Kursentwicklung

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite performt am Nachmittag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
3.12 EUR -0.02 EUR -0.57 %
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Comtech Telecommunications Corp.
1.10 EUR -0.06 EUR -5.17 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.05 EUR -0.05 EUR -0.62 %
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Dorel Industries Inc.
0.78 EUR -0.02 EUR -2.50 %
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Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
33.80 EUR 1.60 EUR 4.97 %
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inTest Corp.
13.00 EUR 1.40 EUR 12.07 %
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NVIDIA Corp.
214.20 EUR 1.25 EUR 0.59 %
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Richardson Electronics Ltd.
16.64 EUR -0.06 EUR -0.36 %
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SIGA Technologies Inc.
3.48 USD 0.10 USD 2.96 %
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SMC Corp.
423.60 EUR 0.60 EUR 0.14 %
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SpaceX
153.86 EUR 1.86 EUR 1.22 %
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Steel Dynamics Inc.
214.30 EUR 8.40 EUR 4.08 %
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Taylor Devices Inc.
58.57 USD 3.60 USD 6.55 %
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TransAct Technologies Inc.
4.53 USD -0.28 USD -5.82 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,477.31 USD 286.45 USD 1.05 %
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Am Montag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,98 Prozent auf 27.457,10 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,129 Prozent höher bei 27.225,93 Punkten, nach 27.190,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 27.223,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27.478,17 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26.506,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, einen Wert von 25.832,67 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 22.780,51 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 18,17 Prozent zu Buche. 27.478,17 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell inTest (+ 22,07 Prozent auf 14,99 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6,60 Prozent auf 38,26 USD), Taylor Devices (+ 6,20 Prozent auf 58,38 USD), SpaceX (+ 6,13 Prozent auf 168,71 USD) und Steel Dynamics (+ 5,33 Prozent auf 244,36 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen 3D Systems (-7,41 Prozent auf 3,50 USD), TransAct Technologies (-6,86 Prozent auf 4,48 USD), SMC (-5,80 Prozent auf 458,75 USD), Dorel Industries (-5,40 Prozent auf 0,91 USD) und Comtech Telecommunications (-5,30 Prozent auf 1,25 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15.825.659 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,044 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,75 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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